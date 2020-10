© Häppy Für echte Halloween-Fans: Der "Fürchtetee" von Hälssen & Lyon

Das Hamburger Tee-Unternehmen Hälssen & Lyon hat schon häufiger mit besonderen Packaging- und Mailing-Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Pünktlich zu Halloween ist es mal wieder so weit: Das Traditionshaus verwandelt einen fruchtigen Früchtetee in gruseligen "Fürchtetee". Das besondere daran: Die Tee-Eier kommen in Form von kleinen Horrorköpfen daher, die in heißem Wasser zu blutigen Zombies werden.