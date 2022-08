Zu den Finalisten gehören Cases in 21 der insgesamt 24 möglichen Kategorien. Die meisten Nominierungen gab es in den Kategorien Brand Image (zehn Einreichungen), B2B Marketing (neun), Doing Good (acht) und Highlight (sechs). Jung von Matt ist 12-mal auf der Shortlist vertreten. Jeweils acht Nominierungen ergattern Ogilvy und Scholz & Friends. Eine Übersicht über die Shortlist gibt es hier . Am 15. September startet die zweite Jury-Runde, in der über die diesjährigen Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner entschieden wird.



"Das breite Spektrum der Kategorien auf der Shortlist zeigt umso mehr, wie vielfältig und facettenreich erfolgreiches Marketing heute sein kann", sagt die Juryvorsitzende Liane Siebenhaar von Accenture Song. "Die Effie-Cases sind eine wertvolle Quelle für Inspiration und Know-how. So gibt es bei Effie Gala und Kongress am 9. November exklusive Insights direkt von den Macher*innen der effektivsten Kommunikationslösungen und endlich wieder die Gelegenheit für persönliche Diskussionen, Austausch und Netzwerken."



In den Effie-Jurys sitzen in diesem Jahr knapp 100 Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Agenturen und Forschung. Die Juryvorsitzenden sind: Arne Brekenfeld (Publicis Group Germany), Jörg Dambacher (RTS Rieger Team), Franziska Duerl (Jung von Matt), Tim Keil (Philipp und Keuntje), Verena Letzner (Plan.net NEO), Isabelle Schnellbügel (Ogilvy Germany), Armin Schroeder (CROSSMEDIA), Liane Siebenhaar und Roger Stenz (Scholz & Friends Health).

