© Wunderman Thompson Larissa Pohl steht an der Spitze der fusionierten Agenturgruppe

Zum Internationalen Weltfrauentag wird es wieder eine Menge kreativer Aktionen, Absichtserklärungen und ernüchternde Bestandsaufnahmen in Sachen Gender Equality geben. Wer wirklich etwas verändern will, muss das Thema allerdings nicht an einem, sondern an 365 Tagen im Jahr besetzen. Die Verbände der deutschen Kommunikationsbranche haben sich genau das neuerdings auf ihre Fahnen geschrieben.