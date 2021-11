So will die neue Präsidentin Larissa Pohl den Verband effizienter machen

© GWA Larissa Pohl steht an der Spitze des GWA

Die neue GWA-Präsidentin Larissa Pohl will die Vorstandsarbeit noch stärker auf Ergebnisorientierung ausrichten. Statt um die Zeit, die die Vorstandsmitglieder in die Tätigkeit für den Verband investieren, soll es künftig vor allem um den Output gehen. Dazu will die neue Chefin für jedes Ressort klare Ziele vereinbaren und regelmäßig überprüfen, ob diese auch erreicht werden.