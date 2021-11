So viel Umsatz macht Mediamonks in Deutschland

© Mediamonks Mediamonks-Managerin Nina Haller soll Mitglied im GWA-Vorstand werden

In der kommenden Woche wählt der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA einen neuen Vorstand. Mitglied im Führungsteam der designierten Präsidentin Larissa Pohl soll auch Mediamonks-Managerin Nina Haller werden. Da trifft es sich gut beziehungsweise ist zwingende Voraussetzung, dass ihre Firma, die eigentlich keine Agentur sein will, vorher noch in den Agenturverband eintritt.