Effie-Jury B2C Juryvorsitzende (nicht stimmberechtigt):

Heiko Klauer, Ikea

Larissa Pohl

Unternehmen:

Markus Macioszek, Gerolsteiner

Philipp Markmann, L'Oréal

Claas Meineke, Edeka

Antje Neubauer, Deutsche Bahn

Susann Schramm (McDonald's)

Michael Schuld, Deutsche Telekom

Andreas Schwabe, Boston Consulting Group

Agenturen:

Lars Fieck, LLR

Brigitte Fuchs, Scholz & Friends

Ulrike Handel, Dentsu Aegis

André Kemper, Antoni

Stefanie Kuhnhen, Grabarz & Partner

Preethi Mariappan, Sapient Razorfish

Alexander Schill, Serviceplan

Alison Segar, McCann

Michael Trautmann, Thjnk

Stephan Vogel, Ogilvy

Lehre & Forschung:

Prof. Bernhard Heidel, Hochschule Rhein-Main

Christoph Prox, Kantar Added Value

Medien:

Petri Kokko, Google

Andreas Prasse, Wall

Will Rolls, Facebook









In der Mitteilung des Verbands wird Pohl als Vertreterin des GWA-Vorstands geführt. Nach ihrem Ausscheiden bei Jung von Matt kann sie das streng genommen aber nicht mehr sein, sollte sie nicht bald wieder bei einer GWA-Agentur andocken. Denn die Satzung der Agenturlobby schreibt vor, dass Vorstandsmitglieder nur "Inhaber, tätige Teilhaber, Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer von Mitgliedsfirmen" sein können. Eine GWA-Sprecherin teilt auf Anfrage mit, dass Pohl den Vorstand verlassen, unabhängig davon aber auf Wunsch der Verbandsspitze die Effie-Jury mitführen wird.Neben Pohl und Klauer gehören 22 Experten aus Unternehmen, Forschung, Agenturen, Medien und einer Unternehmensberatung zur Hauptjury beim Effie (siehe Kasten). Zudem gibt es zwei weitere Jurys für die Bereiche Health und B-to-B. Sie werden ebenfalls von einer Doppelspitze angeführt. Beim Health-Effie sind das Sophie Gaedtke von Aristo Pharma und Wolfgang Pachali von Wefra, beim B-to-B-Effie Claudia Politzsch von Schaeffler und Jörg Dambacher von RTS Rieger Team. Sämtliche Juryvorsitzenden haben kein Stimmrecht. Die Jurysitzungen findet im September statt. Über die Vergabe des Grand Effie entscheidet eine zehnköpfige Jury am Tag der Preisverleihung am 8. November. Die Gala findet im Gesellschaftshaus des Palmengarten in Frankfurt statt. mam