Der Brite soll in seiner neuen Funktion an Chief Investment Officerberichten und für Group M innovative Handelslösungen entwickeln und implementieren, die die Performance der Kunden steigern. Dabei vertraut das Medianetzwerk nicht nur auf Bignells Verhandlungsgeschick, sondern vor allem auf dessen ausgewiesene Expertise in den Bereichen Technologie und Data, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt."Marc kann auf eine Karriere voller kreativer Media-Lösungen für Werbungtreibende und Vermarkter zurückblicken", sagt Theakstone zur Personalie. "Als talentierter Verhandlungsführer wird er in der gesamten Branche für seinen strategischen und kollaborativen Business-Ansatz bewundert." Bignell soll demnach seinen Fokus insbesondere darauf richten, den Agenturkunden in Zeiten niedrigen Wachstums, zunehmenden Wettbewerbs und digitaler Herausforderungen mehr Effizienz in der Mediaplanung zu bieten.Zuletzt war Bignell knapp eineinhalb als Chief Commercial Officer bei Miroma, einem Vertriebsdienstleister für Medien- und Technologieunternehmen in London, tätig. Davor war er Vice President für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Yahoo. Zwischen 1993 und 2014 war Bignell in verschiedenen Funktion im Omnicom-Network tätig, die letzten zwei Jahre davon als Worldwide Chief Investment Officer. tt