Zum Deutschlandticket-Start

Der HVV und KNSK machen Hamburg eine Liebeserklärung

Ab dem 1. Mai kann mit dem Deutschlandticket für 49 Euro im Monat bundesweit der öffentliche Nahverkehr genutzt werden. Doch wenn man in der schönsten Stadt der Welt lebt, kann man auch einfach dort bleiben - so die Botschaft von KNSK in der neuen …