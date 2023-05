R/GA

Rebecca Bezzina und Nick Pringle übernehmen die Führung von R/GA in Europa - auch des Berliner Büros

Die Digitalagentur R/GA baut ihr Management in Europa um. Ab sofort führen die beiden Chefs des Londoner Büros Rebecca Bezzina und Nick Pringle auch die Niederlassung in Berlin. Der dortige Geschäftsführer David Toma verlässt die Interpublic-Tochter. Er stand rund zwei Jahre an der Spitze.

Die Interpublic-Tochter stellt diesen Schritt als Teil ihrer im vergangenen Jahr unter dem Namen "distributed creativity" vorgestellten Neuaufstellung