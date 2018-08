Gerolsteiner TVC Meeting 2018

Mit der Kampagne will die nach Umfragen beliebteste Wassermarke Deutschlands die Frage beantworten, wie sich eigentlich beste Erfrischung anfühlt. Dabei betont Gerolsteiner in den Werbemaßnahmen seine Herkunft aus der Vulkaneifel genauso wie den hohen Mineralwert des Wassers. In puncto Kreation setzt man gemeinsam mit Stammbetreuer Deepblue in der neuen Kampagne stärker auf Storytelling, denn auf austauschbare Vignetten.Im ersten von drei Spots, der in dieser Woche on Air geht, sitzt eine Gruppe von Kollegen an einem heißen Sommertag erschöpft in einem Meeting - bis ein Schluck Gerolsteiner die erlösende Erfrischung und die rettende Idee liefert: hitzefrei!"Die neue Kampagne verleiht der Marke moderne Impulse und macht den Erfrischungsmoment intensiv erlebbar", sagt, Leiter Marketing des Gerolsteiner Brunnen. "Mit den neuen Bildern aktualisieren wir unsere Marke und kommunizieren die Einzigartigkeit des Gerolsteiner Mineralwassers.", Chief Creative Officer bei Deepblue Networks, ergänzt: "Die einzigartige Mineralisierung von Gerolsteiner garantiert eine einzigartige Erfrischung. Das bringen wir jetzt mit frischen Storys und Bildern auf den Punkt."Bei Deepblue zeichnen neben Drost(Director Business Unit),(Creative Director Art),(Creative Director Text),(Kundenberatung),(Konzept/Text),(Art Direction),(Motion Art Director),(Strategie) und(FFF) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. Die Postproduktion übernahm Lugundtrug. Die Musik kommt von. tt