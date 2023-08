Glow inszeniert die Mitarbeitenden bei den Berliner Finanzämtern erst klischeehaft, um sie dann als "Möglichmacher:innen" zu feiern

Eine Stelle beim Finanzamt? Auf den ersten Blick nicht wirklich der Traumjob junger Menschen. Das wollen die Berliner Finanzämter zusammen mit der Kreativagentur Glow jetzt ändern und starten eine breit angelegte Recruiting-Kampagne mit echten Mitarbeitenden. Das Motto: "Geht auf uns."

Mehr als 100 Mitarbeitende

der Berliner Finanzämter seien dem internen Castingaufruf gefolgt und zeigen nun ihr Gesicht in der Kampagne, die Plakate genauso umfasst wie einen Onlinefilm (siehe unten). Die Botschaft der Kampagne: In Berlin läuft nichts ohne seine Finanzämter und die rund 7000 Menschen, die dort arbeiten. Dazu werden die Protagonisten auf den Motiven als "Träger" von Kitas, Polizeistationen, dem Berliner Olympiastadion und Parks dargestellt. In dem Onlinefilm wiederum zeigen sich die Mitarbeitenden zunächst in klischeehaften Rollen von Finanzbeamtinnen und -beamten, ehe auch sie als echte "Möglichmacher:innen für die Stadt" gefeiert werden."Die Kampagne ist eine Gemeinschaftsleistung unserer Steuerverwaltung", so der neue Berliner Finanzsenator Stefan Evers. "Sie zeigt reale Arbeitsorte und echte Menschen, die für unsere Finanzämter tätig sind. Sie stehen stellvertretend für die vielen Hidden Champions unserer Finanzbehörden im Scheinwerferlicht. 7000 Beschäftigte arbeiten in den Berliner Finanzämtern jeden Tag mit Engagement, Herzblut und Tatkraft für unsere Stadt. Mit 'Geht auf uns' zeigen wir, warum es sich lohnt, Teil dieses großartigen Teams zu werden."