An der Grundausrichtung soll sich auch unter der neuen Führung nichts ändern. Graft Brandlab versteht sich als Agentur, die auf das Thema Markeninnovation spezialisiert ist. Eine Besonderheit besteht in der Verbindung zum Architekturbüro Graft, dessen Gründer Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit den Marketingableger vor sechs zusammen mit Stannieder ins Leben gerufen haben.Von den neuen Chefs erwarten sie sich frische Impulse für Graft Brandlab. Dabei setzen sie nicht zuletzt auf deren Kontakte und Vernetzung innerhalb der Marketing- und Kreativszene. Hafermaas arbeitet als Künstler und Designer, zudem ist er Professor am US-amerikanischen Art Center College of Design, dessen Berliner Satellitenstudio er leitet. Diese Aufgabe wird er weiter beibehalten. Sein Geschäftsführungskollege Zocher war zuletzt für die WPP-Agentur Brand Union tätig. Vorherige Stationen waren Hugo Boss, Verti und Meta Design.Zu den Kunden ihres neuen Arbeitgebers gehören Coca-Cola, Mercedes-Benz, Eon, Volkswagen und Hyundai. Wohin es die bisherige Chefin Stannieder zieht, teilt die Agentur nicht mit. Nur, dass sie sich "neuen beruflichen Herausforderungen" widmen will. mam