Yvonne Plönes; Montage: HORIZONT, © Fressnapf v.l.n.r.: Matthias Bauer (Senior Vice President Customer Experience), Johannes Steegmann (Geschäftsführung),

Der Etat-Pitch ist bei Fressnapf abgeschlossen und niemand muss sich bei der Lead-Agentur an einen neuen Namen gewöhnen. Der Händler will mit seiner bisherigen Agentur Serviceplan Campaign die Neupositionierung der Marke angehen. Am Umfang der Zusammenarbeit soll sich allerdings einiges ändern. Die weitere Zusammenarbeit gehe mit einem maßgeblich erweiterten Etat und einem um digitale und strategische Kompetenzen erweiterten Team an den Start, lässt das Unternehmen wissen.