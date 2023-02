Wie KI in Zukunft Abläufe in Kreativagenturen beschleunigen wird

© IMAGO / Science Photo Library Generative KI kann in Zukunft zu verbesserten Arbeitsprozessen in Kreativagenturen beitragen.

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch – so auch in der Kreativbranche. Wie genau Agenturen zukünftig von der Arbeit mit generativer Künstlicher Intelligenz profitieren werden, zeigt ein aktueller Report von Forrester Research. Das Marktforschungsinstitut appelliert darin auch an Kreativagenturen, nicht mehr länger mit der Nutzung von KI-Software zu warten.