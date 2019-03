Im Mittelpunkt der wiederbelebten Zusammenarbeit steht die Entwicklung eines neuen Markenleitbilds für die "Kabanos"-Range, teilt FJR mit. Unter dem von den Kreativen schon während der ersten Kooperation entwickelten und weiterhin bestehenden Claim "Mein Bissen Bayern" soll die "Genuss-Positionierung" der Wurstspezialität mit neuen Kampagnen vertieft werden. Ziel ist es, bestehende Verwender zeitgemäß anzusprechen und zugleich neue Käuferschichten zu gewinnen.Geplant sind On- und Offline-Aktivitäten. Zudem begleitet die Agentur die Messeauftritte von Houdek und entwickelt die Handelsmarketing-Aktivitäten. "Wenn ein Dienstleister ein Unternehmen, seine Markenphilosophie und seine Produkte so gut kennt, wie das bei FJR der Fall ist, setzt man in den Gesprächen natürlich gleich auf Augenhöhe an", sagt Olaf Hakenbeck, damals wie heute Marketingleiter bei Houdek. Die Agentur verfügt über langjährige Erfahrung im Food-Marketing. mam