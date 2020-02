HORIZONT als Medienpartner begleitet,

Kategorie Menschen: Children for a Better World / Kinderarmut in Deutschland bekämpfen

© Flyeralarm

Das Gewinnermotiv von Björn Sklar

Egoshooter

Kategorie Umwelt: BUND / Klimaschutz – Raus aus Kohle, Öl und Gas

© Flyeralarm

Das Gewinnermotiv von Andreas Prossliner

Kategorie Tiere: PETA Deutschland / Wir sind alle Tiere – gegen Speziesismus, eine Weltanschauung, die den Menschen als allen anderen Lebewesen als überlegen einstuft.

© Flyeralarm

Das Gewinnermotiv von Peter Gremse

Kategorie Soziales: Standpunkt / Menschen, Tiere, die Natur und unser Planet. Wir leben in einer Symbiose und sind untrennbar miteinander verbunden.

© Flyeralarm

Das Gewinnermotiv von Guido Brauer

© Flyeralarm

Überzeugte das Publikum: Das Motiv von Andrea Lühr

Die Jury Folgende Juroren wählten die Sieger aus: Prof. Dr. Ralf Strauß (Präsident Deutscher Marketing Verband), Dr. Uwe Vorkötter (Chefredakteur HORIZONT), Andreas Jung (Vorstand Marketing FC Bayern München), Isabelle Schnellbügel (CSO Ogilvy GmbH), Bernd Zipper (CEO zipcon consulting GmbH), Alexander Stotz (CEO Ströer Media Deutschland GmbH) und Thorsten Fischer (CEO FLYERALARM).

Bereits seit zehn Jahren zeichnet die Online-Druckerei Flyereralarm Anzeigenmotive für gemeinnützige Organisationen aus. Bei dem Kreativwettbewerb, denwaren Designer, Grafiker und Gestalter diesmal aufgerufen, ein DIN-A4-Anzeigenmotiv für eine von vier gemeinnützigen Organisationen beziehungsweise deren Themen zu entwickeln. Die eigentlichen Gewinner des Abends standen daher bereits vor der Preisverleihung fest: Die Organisationen Children for a Better World, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), PETA Deutschland und Standpunkt e.V. durften sich nicht nur über die Gewinneranzeigen zur Eigenwerbung und für ihre Kampagnen, sondern auch über Spendenschecks in Höhe von jeweils 3.000 Euro freuen, deren Gesamtsumme die Kreativen mit ihrer Teilnahmegebühr aufgebracht hatten.Die Jury (siehe Kasten unten) zeichnete die folgenden Entwürfe aus.Björn Sklar – „Realität hat keine Filter“Christopher Fraas – „Mehrheitsentscheider“Hanna Heintzsch – „Ich bin die Fünfte“Andreas Prossliner – „So sehen Gewinner aus“Bettina Häckl – „Umdenken – Jetzt“Kerstin Martin – „Ruhe sanft“Peter Gremse – „Runter vom Tisch“Jana Moßmann – „Lieblingsstück“Janina Sommer – „Supersparmenü“Guido Brauer – „Den Wald nicht sehen“Josephine Kreischer – „Symbiosis“Andrea Lühr – „Leben ist Einheit“Denhat Julien Goldschmidt mit seinem Motiv „Gleiches Recht für alle Tiere“ (Kategorie Tiere / PETA Deutschland e.V.) gewonnen. Von den 6.975 Stimmen, die im Dezember 2019 auf flyeralarm-designaward.com für die rund 500 Motive abgegeben wurden, entfielen 671 Stimmen auf den Siegerentwurf. Für die Siegermotive der vier Kategorien erhielten die Urheber je 2.500 Euro, für die jeweils Zweit- und Drittplatzieren gab es je ein Druckvolumen in Höhe von 1.000 bzw. 500 Euro bei Flyeralarm.Der Flyereralarm Design Award 2020 wird nicht der letzte seiner Art gewesen sein. "Das Event wird im nächsten Jahr fortgesetzt“, verspricht Thorsten Fischer, CEO von Flyeralarm. "Mich haben vor allem die hohe Qualität der prämierten Anzeigenmotive beeindruckt, mit denen die vier Organisationen für ihre Anliegen und ihre Arbeit werben können. Mit diesem Award wollen wir auch künftig unseren Beitrag dafür leisten, dass der Ideenreichtum in diesem Land den Institutionen zu Gute kommt, die sich für Menschen, Tiere, Umwelt und Soziales einsetzen und die Welt damit ein Stück weit besser machen", so Fischer weiter. Damit sei der Award seinem Ruf als "eine wichtige Auszeichnung in der Druck- und Kreativ-Branche einmal mehr gerecht geworden". hor