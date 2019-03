WORLD WATER DAY - SAFE WATER

Der 30-Sekünder zeigt einen sichtlich in die Jahre gekommenen Sprungturm in einem Schwimmbad von unten, ein kleines Mädchen nähert sich der Kante, bleibt kurz stehen, überlegt und springt schließlich. Während der Sprung in Slow Motion gezeigt wird, ändert sich die Kameraeinstellung in die Totale - und der Zuschauer erkennt, dass im Becken des Schwimmbads kein Wasser ist. Schließlich wird der Screen schwarz und die Botschaft des Films wird sichtbar: Alle 90 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen des globalen Wassermangels.Am Ende des Clips steht der Link zu WorldWaterDay.org , der offiziellen Webseite zum Weltwassertag. Dort hält UN Water sämtliche Informationen zu dem Thema bereit und informiert auch über die lebensbedrohlichen Umstände speziell für Frauen, Flüchtlinge, Indigene oder Menschen mit Behinderung aufgrund von Wasserknappheit.Regie bei dem Spec-Spot führte. An dem Clip sind zudem(Produktion),(Kamera),(Maske),(Ton und Sounddesign) sowie(Schnitt) beteiligt. Das Team, das den Spot mit Unterstützung der Filmakademie Baden-Württemberg umgesetzt hat, darf sich übrigens über den Support von UN Water freuen: Der Arm der Vereinten Nationen hat angekündigen, das Commercial in den sozialen Netzwerken zu teilen. tt