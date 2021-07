BlaBlaCar: Die Motive der Fernbus-Kampagne zum Restart 2021

Das heißt: Der Name BlaBlaBus ist passé, es gibt nur noch BlaBlaCar. Für die Kampagne zum Restart setzen der französische Mobilitätsanbieter und seine Agentur Heimat auf englische Slogans, die auch im Auge des deutschen Publikums ihre Wirkung nicht verfehlen dürften: "It's time to travel your ass off" heißt es etwa auf einem der Motive, "Get the App & Party & Bullshit" auf einem anderen.Zentrales Medium der Kampagne ist Out of Home. Die aufmerksamkeitsstarken Motive, die die Betrachter zum Download der BlaBlaCar-App animieren sollen, sind seit Ende Juni in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln und Dresden an Plätzen mit hoher Frequenz zu sehen. Hinzu kommt eine Online-Kampagne, die auf Youtube, Snapchat, Facebook und Instagram läuft. Der Kampagnenzeitraum geht noch bis Ende August.Seit wenigen Wochen fährt BlaBlaCar mit seinen Fernbussen 29 in- und ausländische Ziele an. Dabei hat der Anbieter die Frequenz auf besonders beliebten Routen noch einmal erhöht. Die Strecke München-Berlin etwa wird nun mit 70 Fahrten bedient statt wie noch 2019 mit 35. Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen sorgen offenbar auch für einen erhöhten Bedarf: Laut einer Mitteilung registriert BlaBlaCar aktuell 30 Prozent mehr Buchungsanfragen für Mitfahrgelegenheiten und Fernbusreisen in Deutschland im Vergleich zum Neustart im Sommer 2020.Die Krise hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge gut überstanden: 70 Prozent der Fahraktivitäten für Mitfahrgelegenheiten konnten demnach aufrechterhalten werden. Hierzulande verfügt BlaBlaCar über mehr als 7 Millionen Mitglieder. Weltweit sind es über 90 Millionen. BlaBlaBus war 2019 als Konkurrent zu Marktführer Flixbus gestartet. ire