Serviceplan

Die Führung von Serviceplan Americas mit International-Chef Markus Noder (hinten links)

Anfang des Jahres hatte Plan.Net-Chef Wolf Ingomar Faecks angekündigt, dass die Digitalagentur demnächst auch in die USA expandieren will, um das Angebot im dortigen Haus der Kommunikation zu komplettieren. Jetzt ist es so weit. Ab sofort gibt es Plan.Net Americas, geleitet von Jennifer Steele und Todd Thiessen.

Die Neugründung ist im New Yorker House of Communication untergebracht und soll die Märkte USA, Kanada und Südamerika bedienen. N