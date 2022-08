© Peter Schmidt Group Pedro Vilar leitet das Büro der Peter Schmidt Group in Lissabon

Vor einigen Jahren hätte die auf Design und Branding spezialisierte Agentur Peter Schmidt Group (PSG) fast eine Niederlassung in New York eröffnet. Das Team um den damaligen Chef Armin Angerer, der heute weiter als Partner an Bord ist, aber nicht mehr in der Geschäftsführung sitzt, hatte sich den US-Markt als Expansionsziel ausgeguckt. Es gab sogar schon Arbeitsverträge mit Kollegen, die das Büro aufbauen sollten. Am Ende kam das Projekt aber doch nicht zustande.