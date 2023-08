You

COO Insa Maehl freut sich über neue Kunden für You

Die Hamburger Agentur You (früher: Schipper Company) hat zwei neue Kunden von sich überzeugen können. Zum einen den Buchhändler Thalia, zum anderen den Badspezialisten Kleine Wolke. Mit Thalia hat die Zusammenarbeit bereits begonnen. Erstes Projekt ist die Erneuerung des Markendesigns.

Die Überarbeitung orientiert sich an dem Leitgedanken "Aus Liebe zum Buch" und wird in sämtlichen Verkaufskanälen in Form von spezifisc