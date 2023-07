L'Oréal arbeitet künftig mit PIA Nordpol+ zusammen

Die Agentur PIA Nordpol+ meldet einen namhaften neuen Auftraggeber. Nach einem Pitch wird das Team um Kreativchefin Eva Stetefeld für den Beauty-Konzern L'Oreál tätig. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen werden eine der Kreativagenturen des Unternehmens für den deutschsprachigen Raum.

Das Mandat umfasst Ideenentwicklung, Umsetzung und Adaptionen über verschiedene Touchpoints und Medienkanäle hinweg, vor allem für den Geschäftsbereich Haarpflege. In den ersten gemeinsamen Projekten geht es unter anderem um Marken wie Garnier, Mixa und Mybelline. "Wir freuen uns, mit PIA Nordpol+ einen kreativen Partner an unserer Seite zu haben, der uns im Pitch bereits mit Markt-, Zielgruppen- und Markenverständnis sowie durch erste kreative Entwicklungen überzeugt hat", sagt Emilia Stoyanova, Senior Business Leader Hair Caire beim Auftraggeber.



PIA Nordpol+ befindet sich aktuell in einer Umbauphase. Die Agentur wird bei der Schwesterfirma PIA Media integriert. Die Führung haben mit Matthias Hoyer und Thorsten Moe zwei Manager übernommen, die nicht aus dem Kreativgeschäft kommen. Die langjährigen Kreativverantwortlichen Sebastian Radack und Tim Schierwater haben beziehungsweise werden die Agentur verlassen - wie bereits Co-Gründer Lars Rühmann im Vorjahr. Die kreative Verantwortung hat Eva Stetefeld übernommen. Sie kam im vergangenen Jahr von Scholz & Friends Commerce zu PIA Nordpol+. Unter ihrer Leitung konnten neben L'Oréal zuletzt auch Mandate von Déja-Vu und Monolith gewonnen werden.

Welche Rolle die Agentur künftig unter dem Dach von PIA Media spielen wird, muss man abwarten. Positioniert ist sie als Kreativ-Boutique. Inwieweit das zu dem Angebot einer digitalen Mediaagentur wie PIA Media passt, muss sich zeigen. Kreativchefin Stefeld ist jedenfalls davon überzeugt, dass die Neuausrichtung funktioniert. "Zusammen sind wir gut aufgestellt für das digitale Zeitalter und bereit, mit der geballten Digital-Expertise der PIA Group im Rücken, unseren Kunden dank kreativer Exzellenz mit Plan genau das zu ermöglichen, was diese in Zukunft am dringendsten brauchen: Aufmerksamkeit für ihre Marken."