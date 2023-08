Das Projektteam von Castenow für die Stadt Hannover

Hannover gehört nicht gerade zu den Städten, die im Ruf stehen, besonders aufregend zu sein. Womöglich erschwert das auch die Suche nach qualifiziertem Personal für die Verwaltung der niedersächsischen Landeshauptstadt. Für frischen Wind in diesem Bereich soll nun die Düsseldorfer Agentur Castenow sorgen.

Nach einem Pitch hat sie sich das Mandat für Employer Branding und Personalmarketing gesichert. Aufgabe von Castenow ist es, eine "starke, attraktive und menschliche Arbeitgebermarke" zu entwicklen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Düsseldorfer Werber haben sich auf diesen Bereich spezialisiert und konnten zuletzt den millionenschweren Personalmarketing-Etat der Bundeswehr verteidigen . Nun sollen sie ihr Know-how auch bei der Stadt Hannover einbringen.

Dort geht nach Angaben der Verwaltung bis 2030 ein Drittel der aktuell Beschäftigten in den Ruhestand. Um neue Fachkräfte zu gewinnen, will die Stadt als guter Arbeitgeber sichtbarer werden. Die Zusammenarbeit mit Castenow hat bereits im Juni begonnen. Dabei ist der Kunde laut Angaben der Agentur im Rahmen eines Co-Creation-Konzepts direkt in die Entwicklung von Strategie und Konzeption eingebunden. Ein gemischtes 30-köpfiges Projektteam soll sich monatlich treffen und die nächsten Schritte besprechen. "Wir wollen gemeinsam die Verwaltung von morgen gestalten und unserer Stadt ein Gesicht geben", sagt Ursula Schwiertzky, Projektkoordinatorin Employer Branding der Landeshauptstadt Hannover.