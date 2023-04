Geschäftsführer Uwe Klöck freut sich über zusätzliche Aufgaben für Call Toni bei Volkswagen

Vor ziemlich genau drei Jahren hatte die erst kurz zuvor aus Conteam Below hervorgegangene Agentur Call Toni den Handelsmarketingetat von Volkswagen Deutschland gewonnen. Jetzt kann die von Geschäftsführer Uwe Klöck geleitete Firma das Geschäft mit dem Autokunden ausbauen.

Nach einem Pitch hat sich Call Toni nun auch ein Mandat von Volkswagen Financial Services gesichert. Zudem wurde der Vertrag im Bereich Handelsmarketing verlängert.



Die Agentur verantwortet damit für drei weitere Jahre die Händlerkommunikation von Volkswagen in Deutschland - wie schon bei der Erstvergabe 2020 wohl verbunden mit dem Auftrag, diese weiter zu digitalisieren. "Wir sind von den Leistungen und Fähigkeiten von Call Toni als Handelsmarketing-Agentur überzeugt. Sie sprechen die Sprache des Handels, verstehen die Anforderungen und wissen diese in attraktive Vermarktungskonzepte zu gießen", sagt Jörg Hitpass, Leiter Marketing Deutschland bei dem Wolfsburger Autobauer.Seit dem Etatgewinn vor drei Jahren hat die Agentur nach eigenen Angaben über 1.800 VW-Autohäuser an ein neues, händlerübergreifendes Online-Angebot mit direkter Anbindung an die übergreifende Volkswagen.de-Seite angeschlossen. Die einzelnen Auftritte sind dabei zwar einheitlich gebranded, lassen aber Freiraum für individuelle Aktionen wie beispielsweise für die Promotion von Sonderaktionen vor Ort und lokale Aktivierungskampagnen. "Autokauf ist Vertrauenssache, ein dichtes Händlernetz ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Doch die Suche der Kunden hat sich in den vergangenen Jahren verändert, weil ein Großteil zuerst digital stattfindet – wir verbinden beide Welten", sagt Call-Toni-Geschäftsführer Klöck.