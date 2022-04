© Dertour Dertour ruft dazu auf, wieder ausgiebig zu urlauben

Der coronabedingte Verzicht auf größere Urlaubsreisen belastete in den vergangenen Jahren nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch die Tourismusindustrie. Dertour glaubt an eine Erholung des Marktes und will die Konsumierenden davon überzeugen, dass selbst in Covid-Zeiten sicheres Reisen möglich ist. Kommuniziert wird die Botschaft mit einer Kampagne von Scholz & Friends. Die Hamburger hatten sich den Etat des Reiseveranstalters zu Beginn des Jahres gesichert.