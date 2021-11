© Scholz & Friends Family Partner bei Scholz & Friends Health: Roger Stenz (l.) und Frank-Michael Schmidt

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde die renommierte Healthcare-Agentur Sudler & Hennessey in VMLY&Rx umbenannt. In Deutschland war dieser Schritt von Anfang an problematisch, weil das internationale WPP-Network VMLY&R hierzulande nicht unter eigenem Namen vertreten ist, sondern nur durch Kooperationspartner Scholz & Friends. Insofern überrascht es nicht, dass es jetzt noch mal zu einer Umbennenung kommt: VMLY&Rx operiert im deutschen Markt künftig unter dem Namen Scholz & Friends Health.