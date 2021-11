Als The Goodwins vor drei Jahren gestartet ist, war den Gründern Franka Mai, Tim Stübane und Mirko Stolz noch nicht wirklich klar, wohin die Reise gehen würde. Nur so viel: Der Name sollte Programm sein: Das Gute gewinnt. Entsprechende Schubladen waren schnell gefunden: Purpose-Agentur, CSR-Agentur, Social-Campaigning-Agentur. Am ehesten können die Agenturchefs mit dem Begriff Nachhaltigkeitsagentur leben. Stübane erklärt: "Wir sind keine Purpose-Agentur, sondern eine, die selbst einen starken Purpose hat. Wir müssen auch nicht jeder Marke eine bestimmte Haltung oder eine Bestimmung verkaufen. Uns geht es vor allem darum, dass wir nachhaltige Unternehmen attraktiv, sexy und zur Popkultur machen."





Bei ihrem neuesten Kunden dürfte das eine besondere Herausforderung werden: SMA ist im Massenmarkt ein unbeschriebenes Blatt, obwohl das Unternehmen mit Sitz im hessischen Niestetal bereits 1981 gegründet wurde und mit über 3000 Mitarbeitern in 18 Ländern aktiv ist. SMA ist ein führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik.