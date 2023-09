The Rafat & Thomas Agency

The Rafat & Thomas Agency saß von 2008 bis 2013 in London, jetzt will die Entertainment-Agentur in Berlin neu durchstarten

Die vergangenen zehn Jahre verbrachte der Musikproduzent und Komponist Darius Rafat in Marketing- und Sales-Positionen bei Unternehmen wie Cinemaxx, C3/Burda, Sportfive, Sony Music und Universal Music. Jetzt macht er sich wieder selbstständig und reaktiviert dazu eine Agenturmarke, die es mit ihm als Co-Gründer bereits von 2008 bis 2013 gab: The Rafat & Thomas Agency (RTA).

RTA versteht sich laut Angaben Rafats als "Entertainment Broker & Consulting Agency", die Künstler, Rechtehalter, Marken, Agenturen und