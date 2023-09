ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Markenkooperation

So läutet Aldi Nord mit Ski Aggu die Wintersaison ein

Spekulatius, Lebkuchen und Zimtsterne: Diese beliebten Winterleckereien landen gefühlt immer früher in den Regalen der hiesigen Supermärkte. Auch Aldi Nord will seine winterlichen Eigenprodukte in diesem Jahr bereits im Spätsommer bewerben und hat …