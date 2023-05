Die verschiedenen Motive ergeben nebeneinander das Gründungsjahr von Hälssen & Lyon

Gerade erst hat Häppy mit den Projekt "Metamorphosis" Gold bei den iF Design Awards gewonnen, da folgt auch schon die nächste ungewöhnliche Arbeit für den Kunden Hälssen & Lyon. Die Hamburger Kreativagentur unterstützt das renommierte Tee-Unternehmen dieses Mal bei einer ganz besonderen Herausforderung.

Es geht um die Suche nach neuen Fachkräften, die sich auch in der Tee-Branche als schwierig gestaltet - vor allem vor dem Hintergrund, dass potenzielle Bewerber:innen einen besonderen Bezug zum Thema Tee haben sollten. Hälssen & Lyon nimmt sich dieser speziellen Herausforderung mit einer ungewöhnlichen Recruiting-Kampagne an.

Häppy Mit diesem "Sehtest" geht das Tee-Unternehmen auf die Suche nach neuen Mitarbeitenden

Die Motive stehen unter Motto "

Seeing tea differently – since 1879" und sind an klassische Sehtests beim Optiker und in der Augenarztpraxis angelehnt. Ergänzend zur Headline im Stil eines Nah-Fern- Sehtests sieht man farbige Teekreise mit leicht andersfarbigen Zahlen, die den bekannten Ishihara-Test für Grün-Rot-Sehschwäche zitieren. Die abgebildeten Ziffern ergeben das Hälssen & Lyon-Gründungsjahr 1879.