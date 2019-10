Laut der Agentur, die zum Dentsu Aegis Network gehört, sei die Groupe SEB auf der Suche gewesen nach einem Agenturpartner mit einem starken Netzwerk in wichtigen Metropolen wie Paris, New York City und Hong Kong sowie spezifischer Erfahrung im Management großer Markenportfolios. "Die Groupe SEB befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess. Medien sind dabei der Schlüssel, um globale Marken aufzubauen und eine stabile Kundenbeziehung durch Ausbau der Costumer Experience zu schaffen", sagt Thomas Le Thierry, Global President bei Vizeum.



Das französische Unternehmen, zu dessen Portfolio Marken wie Rowenta, Krups und Tefal, aber auch die 2016 übernommene Württembergische Metallwarenfabrik (WMF) gehört, steht bei seinen zukünftigen Agenturbeziehungen vor einem Wendepunkt, sagt Guillaume Planet, VP Media & Digital Marketing bei der Groupe SEB: "Bei Vizeum haben wir unsere Werte wiedererkannt, und gleichzeitig einen Partner gefunden, der die Kompetenzen mitbringt, die wir brauchen, um unsere wichtigste Herausforderung zu meistern: Ein Kundenerlebnis zu schaffen, das zu einem nachhaltigen Wachstumstreiber der Groupe SEB wird." ron