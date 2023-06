BBDO

Marianne Heiß übernimmt ein weiteres Aufsichtsratsmandat

Nach ihrem Ausscheiden bei BBDO war unklar, was die frühere Agenturchefin in Zukunft beruflich machen wird. Jetzt gibt es eine erste Neuigkeit. Die 50-jährige Managerin übernimmt ein weiteres Aufsichtsratsmandat und wird in das Kontrollgremium der Flixbus-Mutter Flix berufen.

Heiß sitzt bereits in den Aufsichtsräten von Volkswagen, Audi und Porsche - bei dem Sportwagenbauer zusätzlich als Expertin für T