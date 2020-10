Das Bundesministerium für Gesundheit und seine Agentur Scholz & Friends holten vorige Woche schon einmal Gold im Health-Bereich für die Kampagne "Zusammen gegen Corona". Diese Woche kommt B-to-B-Gold für die Kampagne "Mehr Pflege-Kraft" hinzu. Giesinger und die Agentur Branda Works haben mit der Crowdfunding-Kampagne "Münchner Bier" bereits Silber in der B-to-C-Kategorie Activation eingeheimst. Dafür gibt es jetzt nochmal Gold im Bereich CRM/Loyality-Program.





Damit steht die diesjährige Effie-Bilanz fest: achtmal Gold, 16-mal Silber und 45-mal Bronze verteilt auf die drei Wettbewerbsbereiche B-to-C (50-mal Edelmetall), B-to-B (15-mal Edelmetall) und Health (viermal Edelmetall). Noch offen ist, ob es dieses Jahr auch einen Grand Prix geben wird. Das entscheidet sich erst am 12. November. Zuvor präsentieren die Goldgewinner vom 5. bis 11. November jeweils von 12 bis 13 Uhr ihre prämierten Projekte im Rahmen des digitalen Effie-Kongresses, der auf dem HORIZONT Youtube-Channel ausgestrahlt wird.





Commerzbank "Pferdeschwänze" (Kategorien: Highlight B2C / Public Relations B2C - 2x Gold) Thjnk

Der Frauenfußball steht tief im Schatten seines Männerpendants, mehr noch: Kickende Mädchen und Frauen sehen sich ständig mit fehlender Wertschätzung und Diskriminierung konfrontiert. Die Commerzbank, langjähriger Partner des DFB und Förderer des Frauenfußballs in Deutschland, will das ändern. In Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Agenturpartner Thjnk entsteht anlässlich der Frauen-WM ein starker Haltungsfilm, der polarisiert und eine öffentliche Debatte auslöst.

Es handelt sich um eine mutige, selbstironische Kampfansage, bei der die DFB-Frauen sexistische Klischees und Rollenbilder ins Abseits stellen. Vor allem die Punchline "Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze" bleibt im Gedächtnis. Die Kampagne trifft einen gesellschaftlichen Nerv und wird in ganz Deutschland diskutiert. Die Medien feiern den Film als Manifest für Gleichberechtigung, das den Frauenfußball in ein völlig neues Licht rückt. Der Spot erzielt eine Gesamtreichweite von 3,1 Milliarden und einen Media-Äquivalenzwert von 30 Millionen Euro. Letzteres bezieht sich auf Earned Media mit Nennung der Commerzbank als Sponsor des DFB-Frauenfußballteams.

Der Begriff #Pferdeschwänze wird zum Trending Topic in den sozialen Medien und zugleich zum Symbol für Emanzipation. Der Spot steigert nicht nur das allgemeine Interesse am Thema Frauenfußball und der WM, sondern auch sorgt dafür, dass sich 2019 mehr Mädchen und Frauen in Fußballvereinen anmelden als in den Jahren zuvor. So steigt der Anteil weiblicher Fußballerinnen in deutschen Vereinen um 24 Prozent. Auch die Commerzbank profitiert und wird für den Mut belohnt, dass bei einem gesellschaftlich so relevanten Thema Haltung gezeigt hat: Die Markenrelevanz steigt um 31 Prozent. Dafür gibt es diese Jahr sogar gleich zwei goldene Effies in den Kategorien Highlight und Public Relations. Neben Thjnk waren Syzygy Media, Vizeum Deutschland und Markenfilm an der Umsetzung der Kampagne beteiligt.

Bundesministerium für Gesundheit "Mehr Pflege-Kraft" (Kategorie: Doing Good B2B)

Deutschland braucht mehr Menschen, die in der Pflege arbeiten. Mit diesem Problem haben sich in der Vergangenheit bereits einige Kampagnen auseinandergesetzt. Allerdings wird der Pflegeberuf darin oft verklärt, was bei vielen Pflegenden auf Vorbehalte stößt. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und seine Agentur Scholz & Friends wollen das Thema auf ganz neue Weise angehen. Ziel ist es, einen aktiven Dialog zwischen der Politik und den Pflegekräften aufzubauen und auf diese Weise eine höhere Akzeptanz für Pflegeberufe zu schaffen.





Unter www.mehr-pflege-kraft.de entsteht eine Plattform, auf der Pflegekräfte darüber berichten können, wie sie ihren Beruf empfinden und was sie daran verbessern würden. Influencer, Targeting und Direktkommunikation helfen dabei, möglichst viele Menschen aus der Zielgruppe zu aktivieren und zu involvieren. In der zweiten Kampagnenphase sorgen dokumentarische Werbefilme und Print-Anzeigen dafür, dass die Kampagne einem breiteren Publikum bekannt wird. Die Filme erzielen fast sieben Millionen Views.





Mit den Display Ads können rund 30 Millionen Impressions generiert werden, weitere 90 Millionen kommen durch Native Ads hinzu. Die Lesezirkel-Anzeigen erreichen zusätzlich 11,9 Millionen Leser. Ingesamt beteiligen sich rund 6.000 Pflegende mit authentischen Einblicken in ihre Arbeit und Verbesserungsvorschlägen für ihren Beruf an der Kampagne. Diese Beiträge dienen dem BMG zur wissenschaftlichen Ausarbeitung und Weiterverarbeitung durch das Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft. Mit der Plattform mehr-pflege-kraft.de kann letztlich das neue Pflegenetzwerk Deutschland begründet werden, das einen direkten Draht zwischen Praxis und Politik ermöglicht.

Giesinger Bräu "Münchner Bier" (Kategorie: Activation B2C)

Nur wer einen eigenen Tiefbrunnen in der bayerischen Landeshauptstadt besitzt, darf sein selbst gebrautes Bier als "Münchner Bier" bezeichnen und entsprechend vermarkten. Das stellt Giesinger Bräu vor ein Problem, denn die finanziellen Mittel für einen solchen Tiefbrunnen sprengen das Budget der kleinen Brauerei.