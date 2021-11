© GWA Gustavo Gusto "Ganz schön radikal: Vom Start-Up zu Europas wachstumsstärkster Foodmarke“, Agentur: Leagas Delaney

Der Underdog ist der große Gewinner: Gustavo Gusto und die Agentur Leagas Delaney können sich dieses Jahr über den Grand Prix beim Effie Germany freuen. Zuvor hatte das Duo bereits Gold in der Kategorie "David gegen Goliath" abgeräumt. Außerdem an der Kampagne beteiligt: Crossmedia. Gustavo Gusto und die drei weiteren Effie-Goldgewinner standen im Zentrum des digitalen Effie Kongresses am 18. November und wurden dort ausführlich präsentiert. Im Anschluss hat sich die aus elf Personen bestehende Grand Jury einstimmig für Gustavo Gusto als Best-of-Show-Gewinner entschieden.