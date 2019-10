Aldi "Like Brands"

Nach Deutschland geht in diesem Jahr lediglich ein Bronze-Effie. Den Preis sichert sich die in Frankfurt ansässige Agentur Innocean Worldwide Europe mit einer Arbeit für den Autobauer Hyundai. Großbritannien und Frankreich gewinnen beide jeweils dreimal Gold. Neben der auch mit dem Grand Prix prämierten Arbeit konnte McCann UK noch mit einer weiteren Arbeit für den Discounter Aldi punkten. Außerdem holte die Agentur Mother Gold mit einer Kampagne für Ikea. Aus Frankreich sicherten sich Buzzman für Oreo, Serviceplan France mit "The Virtual Crash Billboard" und Romance Agency für Intermarché eine goldene Trophäe.Insgesamt vergab die Jury bei der Preisverleihung am Mittwochabend in Brüssel 51 Preise, davon 16-mal Gold. An der Spitze der Jury standen Marketingmanager Bastien Schupp von Renault und der Kreativchef von McCann in Europa Harjot Singh. Die Effie Awards Europe werden vom europäischen Agenturendachverband EACA verliehen. mam