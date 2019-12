E wie Einfach erinnert mit einem Guerilla-Stunt auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt an "Carpool Karaoke"

E wie Einfach macht zu Weihnachten auf "Carpool Karaoke": Im Rahmen seiner Weihnachtskampagne hat der Energieanbieter einen Social-Media-Film veröffentlicht, in dem Passanten in Hamburg in einem mit Lichterketten geschmückten E-Van von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt gefahren werden. Einzige Voraussetzung dafür: Sie müssen Karaoke singen.