David&Goliath verzichten in dem Musikvideo nicht auf Bling-Bling und dicke Autos

Die Kostenloskultur bei Agenturpitches ist ein Dauerthema in der Werbebranche, das in schöner Regelmäßigkeit immer wieder diskutiert wird. Jetzt will eine Agentur aus dem Sauerland ein Zeichen gegen das Unterbieten von Marktpreisen in der Werbeszene setzen - und tut das auf musikalische Weise mit einem Disstrack samt Video, das die kreative Power des Dienstleisters gleich mal mit unter Beweis stellt.