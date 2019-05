© Dirk & Philip

Ursprünglich startete die Markenkampagne vor einem Jahr

Der zweite Flight soll den Begriff "Superkühl" vor allem inhaltlich stärker aufladen

Mit dem zweiten Flight wollen Jägermeister und seine kreative Leadagenturden Begriff "Superkühl" inhaltlich stärker aufladen. So zeigt der von den Berliner Kreativen erdachte Auftritt Charaktere, die vor allem Souveränität, Individualität und Perfektion verkörpern sollen."Menschen, die Neues, Besonderes und Meisterhaftes hervorbringen, haben eine eigene und andersartige Sicht auf die Dinge und das (Nacht-)Leben. Egal ob sie sich nun als Nachtleben-Designer oder als wandelnde Kunstsammlungen sehen, diese Charaktere sind für unsere Marke prototypisch", so, Leiter Brand Management, Digitalmarketing und Marktforschung bei Jägermeister Deutschland.In den kommenden Monaten verbreitet der Spirituosenhersteller über ein halbes Dutzend Motive deutschlandweit als Megaposter, City-Light-Poster und 18/1 Großflächenplakate. Das Video wird in Form diverser digitaler Out-of-Home-Bewegtbild-Formate sowie Online eingesetzt. Als Fotograf waran Bord. Neben Dirk & Philip sind auchsowiean der Planung und Realisierung des Auftritts beteiligt.Mit "Superkühl -18°C" hat Jägermeister im Mai vergangenen Jahres damit begonnen, seine Marken- und Kommunikationsstrategie international zu vereinheitlichen. Bis dahin waren die über 100 Märkte, in denen der Kräuterlikör präsent ist, relativ frei in der Positionierung. Das neue Motto löste den bisherigen Claim "Wer, wenn nicht wir?" ab. jeb