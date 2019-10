© Syzygy Neu im Führungsteam von Syzygy: Leon Wempner und Julia Weißbach

Syzygy baut die Führungsriege seines Hamburger Media-Teams weiter aus: Julia Weißbach, die bisher für Explido iProspect arbeitete, wird als Head of SEO bei Syzygy angestellt, Leon Wempner von Lotto 24 stößt im Dezember als Head of Analytics zum Führungsteam in Hamburg dazu. Weitere Personalergänzungen am dortigen Standort der Agentur sind in Planung.