Nicht Hornbach, nicht Edeka, nein Huawei räumte am Freitagabend beim Deutschen Werbefilmpreis die wichtigsten Auszeichnungen ab und sorgte damit für eine echte Überraschung. Der „monstermäßige Werbefilm“ für das Einsteigerhandy P Smart+ überzeugte in den wichtigen Kategorien Beste Regie, Bester Werbefilm und Preis der Medien. Letzterer ist ein kategorienübergreifender Journalistenpreis und wurde dieses Jahr zum zweiten Mal von HORIZONT übergeben.



Der monstermäßige Film für das neue HUAWEI P smart⁺

Mercedes-Benz C-Class 2018: Never Stop Improving

Die weiteren Preisträger sind:

Mit Huawei können sich Regisseur, die Produktionsfirmaundfreuen. Letztere befindet sich zwar gerade in der Award-Pause und legt größten Wert auf die Feststellung, dass sie selbst nichts eingereicht hat, sondern das ihren Produktionspartnern überlassen hat, dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass die Hamburger Agentur der kreative Absender des Huawei-Spots ist, der im August 2018 das Licht der Öffentlichkeit erblickt.Von Jung von Matt stammt darüber hinaus die kreative Idee für den Film "Voll auf E" für, der in der Kategorie Beste Animation das Rennen gemacht hat. Preisträger sind hier allerdingsundvon Sehsucht. Tatsächlich handelt es sich beim DWP nämlich vorrangig um einen kreativen Produktionspreis, bei dem die beteiligten Werbeagenturen ausnahmsweise mal nur die zweite Geige spielen.und seine Inhouse-Agentursind mit ebenfalls vier Trophäen der zweite große Abräumer dieses Wettbewerbes. Das Agentur-Kunden-Duo überzeugte in den Kategorien Beste Kamera, Bestes Sounddesign, Bester Schnitt und Beste Visuelle Effekte. Der Kamera-Preis geht den vonproduzierte Spot „In the long run“. Preisträger ist. Ebenfalls von Iconoclast ist Filme "Never stop improving".räumt wie im Vorjahr den Hatto für das beste Sounddesign ab. Für den besten Schnitt wirdgeehrt. "Stronger than time", den Antoni und Mercedes wiederum mitrealisiert haben, überzeugte nach Ansicht der Jury mit den besten visuellen Effekten. Hier heißen die Preisträgerund„Hör auf deine innere Stimmo“, Kunde: Immowelt, Produktion: Bubbles Film, Agentur: Noga, Preisträger: Bader El Hindi„Lebensphasen“, Kunde: Audi, Produktion: Saltwater, Agentur: Kolle Rebbe, Preisträger: DamienDamien"Catapult Air", Kunde: Sylt Marketing, Produktion: PuK Film, Agentur: Philipp und Keuntje, Preisträger: Casper-Jan Hogerzeil, Oliver Zacharias-Toelle und Klaus Huber„Benim Evin Sensin“ von Ben Miethke, Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg / CaptchaRund 800 Beiträge gingen dieses Jahr ins Rennen um die begehrten Hatto-Trophäen. Dabei sei die Qualität der Filme auffällig hoch gewesen – insbesondere auch vom Nachwuchs“, sagt, Vorstand des Veranstalters. Die Sieger in den Hauptkategorien kürte ein Gremium rund um Jurypräsident, GWA-Präsident und Geschäftsführer der Agentur Ressourcenmangel. Die Jury beim Preis der Medien setzte sich zusammen aus Vertretern von Deutsche Welle, Filmecho/Filmwoche, HORIZONT, New Business, The Hollywood Reporter und Werben und Verkaufen. bu