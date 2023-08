BVDW

So sieht die neue Startseite der BVDW-Website aus

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) ist optisch kaum wiederzukennen. Der Verband hat sein Erscheinungsbild radikal überarbeitet und zeigt sich in einem geradezu futuristisch anmutenden Look. Entstanden ist die neue Corporate Identity in Zusammenarbeit mit dem BVDW-Mitglied Mutabor.

Im Vorfeld hatte der BVDW nach einer Vorauswahl drei Agenturen zum Pitch eingeladen. Teil dessen waren unter anderem intensive Chemistry Meetings, bei