Die Agentur kümmert sich ab sofort um die Planung und Schaltung aller Mediakampagnen des Unternehmens in Deutschland. Ziel ist es, die Markenbekanntheit zu steigern und die Präsenz im hiesigen Markt auszubauen. Nicht zuletzt geht es darum, die Verkaufszahlen anzukurbeln. Im verangenen Jahr war das Unternehmen hierzulande werblich massiv auf die Bremse getreten. Während man laut Nielsen 2021 brutto noch fast 23 Millionen Euro in die von dem Marktforschungsunternehmen erfassten Kanäle investierte, waren es 2022 nicht mal mehr 9 Millionen Euro.



Jetzt will man kommunikativ offenbar wieder mehr tun. "Wir freuen uns sehr darauf, mit Carat zusammenzuarbeiten und von ihrer Erfahrung und Media-Kompetenz zu profitieren. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft uns entscheidend dabei helfen wird, unsere ambitionierten Ziele in Bezug auf Bekanntheit und Absatz unserer innovativen Produkte zu erreichen", sagt Thomas Gass, Managing Director von SharkNinja in Deutschland.SharkNinja wurde 1994 in den USA gegründet und hat seinen Hauptsitz in Needham Massachusetts. Seit rund zwei Jahren agiert das Unternehmen mit seinen beiden Marken Shark und Ninja auch in Deutschland. So firmiert unter der Marke Shark das Sortiment der Bodenreinigungsprodukte, während unter der Marke Ninja Küchengeräte angeboten werden. Seit kurzem produziert Shark auch Haartrockner und -Styler.