Bei Accenture war die Managerin 20 Jahre lang tätig, gehörte zum Gründungsteam von Accenture Interactive und leitete die Geschäfte der Beratungstochter in Europa, Lateinamerika und Afrika. Davor war Removille unter anderem bei Leo Burnett tätig. Ihre neue Stelle tritt sie laut Unternehmensmitteilung am 3. September an und soll dann dazu beitragen, die Marken-Innovations-Strategie von Dentsu Aegis voranzutreiben.



, CEO Media Brands & Global Clients, freut sich über den Neuzugang: "Christine ist eine aktive und transformative Führungskraft und bringt eine Fülle von Media-Erfahrung und Leidenschaft für Innovationen und Produktentwicklung mit." Removille löst bei Carat den bisherigen Global Presidentab, der im Unternehmen einen andere Führungsrolle übernehmen soll. Details dazu will Carat in den kommenden Monaten kommunizieren. ron