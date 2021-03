© DDB Simon Hansen verstärkt DDB Tribal Hamburg

Verstärkung für DDB Tribal in Hamburg: Mit Simon Hansen ist seit Januar ein neuer Executive Client Service Director für den Kunden Deutsche Telekom an Bord. Der 40-Jährige kommt von Jung von Matt/Saga, wo er in ähnlicher Rolle für Marken wie Ergo und Share Now zuständig war. Berater Hansen komplettiert am Hamburger Standort das Telekom-Führungsteam um Karsten Ruddigkeit (Kreation) und Lennart Wegner (Strategie), die den Bonner Telekommunikationskonzern seit einigen Jahren betreuen.