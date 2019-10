© Christopher Ruckwied Jan Harbeck (l.) und David Mously verantworten die Kreation von DDB Berlin

Bei der Agentur DDB Berlin bahnt sich ein prominenter Abgang in der Geschäftsführung an. David Mously, zusammen mit Jan Harbeck Kreativchef der Omnicom-Tochter, wird das Unternehmen verlassen. Das bestätigt er auf Anfrage. Zu den Gründen hält er sich bedeckt. Nur so viel: Er wolle einfach mal etwas anderes machen.