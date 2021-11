We are Era gründet Social Intelligence Hub

© We are Era Tobias Schiwek ist CEO von We are Era

Die Video- und Influencer-Agentur We are Era (früher Divimove) will ihre Kunden besser beim datengetriebenen Marketing unterstützen und gründet dafür einen Social Intelligence Hub. Dieser soll psycho- und demografische Insights und Analysen aus sozialen Netzwerken bereitstellen, auf deren Basis die Kunden zielgruppenaffine Kampagnen aufsetzen können.