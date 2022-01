In seiner neuen Funktion berichtet Tarvenkorn an Agenturchefin Diana Degraa, zudem soll er eng mit Bastian Schwärmer, Managing Director Digital Transformation, zusammenarbeiten. "Mit Alexander Tarvenkorn haben wir einen ausgewiesenen Daten- und Produkt-Experten für uns gewinnen können. Mit ihm sind wir (...) für unsere Kunden in der datengetriebenen Zukunft mit rasant zunehmender Bedeutung hervorragend aufgestellt", freut sich CEO Degraa.





Zu den Aufgaben von Tarvenkorn gehört auch die Konzeption und Entwicklung neuer Analyseprodukte für Customer Insights. Seine beruflichen Wurzeln hat der Managing Partner in der Wissenschaft. Er gilt als Spezialist für Marktforschung, Mediaforschung und quantitative Methoden sowie für neue Technologien. Vor seiner Zeit bei Initiative und Reppublika hat er für Marktforschungsinstitute und Technologieanbieter wie die GfK und Meetrics gearbeitet. mam