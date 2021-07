So will die chinesische Mobilitätsmarke Lynk & Co in Deutschland durchstarten

© Lynk & Co Die Geely-Tochter Lynk & Co versteht sich nicht als Auto, sondern als disruptive Mobilitätsmarke

Der chinesische Autohersteller Geely will mit seiner Marke Lynk & Co den europäischen Markt erobern und dabei so ziemlich alles anders machen als traditionelle Wettbewerber. Das fängt beim Vertriebsmodell an und gilt auch für die Werbung. Erstmals startet die Marke in Deutschland eine Kampagne und stellt darin gleich mal klar: Lynk & Co ist kein Auto.