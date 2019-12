Ab Januar 2020 agiert Preuss und Preuss als Leadagentur für die Bereiche Strategie, Konzeption und Kampagnen. Das Mandat umfasst die Marken Setra und Mercedes-Benz sowie die Dienstleistungsmarken Omniplus, Omniplus On und Busstore. Die Agentur betreut den Kunden mit ihren Büros in Berlin und Stuttgart. "Gute Auto-Werbung machen viele. Wir wollen nun in der Kategorie Bus-Kommunikation neue kreative Maßstäbe setzen", kündigen die Agenturchefs an.Auf Kundenseite sind Harry Gottschalk, Leiter Marketingkommunkation Daimler Buses, Maria Mack, Leiterin Corporate Marketing, und Reiner Hörter, Leiter Brand Communications, für die Zusammenarbeit mit Preuss und Preuss verantwortlich. Die Bus-Sparte ist in der neuen dreigliedrigen Konzernstruktur Teil der Daimler Truck AG. Die Transporter gehören zur Mercedes-Benz AG. Darüber hinaus gibt es noch die Sparte Daimler Mobility AG. mam