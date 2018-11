DA Direkt Versicherung TV Spot

Trio - Da da da, ich lieb Dich nicht, Du liebst mich nicht

Herbst ist ja traditionell die Wechselzeit bei den Kfz-Versicherern. Entsprechend erhöhen die einzelnen Dienstleister in den Wochen vor dem Stichtag 20. November den Werbedruck. Nach Direktversicherer HUK24 legt jetzt auch DA Direkt eine TV- und Online-Kampagne zum Wechselzeitpunkt vor. Und um im Anbieter-Dschungel bei den Verbrauchern im Gedächtnis zu bleiben, setzt das Unternehmen zusammen mit Stammagentur LLR wie schon in den vergangenen Jahren auf ein Cover des Trio-Ohrwurms "Da da da".Im Hauptspot inszenieren Kunde und Agentur dazu mehrere Autounfälle, die allesamt ziemlich skurril anmuten. "Besonders als Direktversicherer ist es für uns sehr wichtig, dass wir in den Köpfen der Verbraucher mit einem positiven Bild verankert sind. 'Da Da Da' muss man sich gerade bei dem wenig emotionalen Produkt Kfz-Versicherungen schon etwas einfallen lassen", sagt, Leiter Marketing und Sales bei DA Direkt. "Der TV-Spot zeigt auf humorvolle Art, dass wir immer für unsere Kunden da sind – auch in etwas ungewöhnlicheren Situationen."Neben TV und Online wird die Kampagne auch im Radio gespielt. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. Bei LLR zeichnen(Geschäftsführer/Creative Directors),und(Text),und(Art Directors) sowieund(Beratung) verantwortlich. tt